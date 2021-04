5 / 5 ( 3 votos )

Um terremoto de magnitude 4,7 foi registrado nesta noite de terça-feira (27), por volta das 23h20, com epicentro em Barcelos, no interior do Amazonas, com 27 mil habitantes, situado às margens do rio Negro, na divisa com Roraima.

O tremor atípico foi sentido também em Manaus, a 400 km de distância do epicentro no médio Rio Negro.

Moradores de diversos bairros de Barcelos relatam ter sentido o tremor nesta noite de terça-feira, já quase meia noite. Nas redes sociais, muita gente comentando. “Sentir um tremor que balançou o sofá onde estava deitado, fiquei sem saber o que era, ou que fazer, ”, relatou um internauta.

Foi o segundo tremor sentido nessa região. No dia 31 de janeiro, moradores de Manaus notaram o reflexo de um terremoto de magnitude 5,7 na Guiana.

Nesta terça-feira a situação foi menos assustadora. Segundo o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos), o terremoto teve uma profundidade de dez quilômetros e foi um tremor com potencial para causar poucos danos perto do epicentro.

Apesar do susto de moradores de Barcelos e de alguns bairros de Manaus, não há, até o momento, relatos de estragos ou de pessoas feridas.