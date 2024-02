As tenistas brasileiras Bia Haddad e Luisa Stefani tiveram uma estreia vitoriosa na chave de duplas do Torneio de Abu Dabi, visando a preparação para a Olimpíada de Paris-2024. Nesta terça-feira, 6, elas enfrentaram a casaque Anna Danilina e a ucraniana Nadiia Kichenok e venceram por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/5 e 10/6. Essa é a primeira vez que Bia e Luisa jogam juntas desde 2019, quando participaram de torneios menores e da Billie Jean King Cup. No total, as duas já jogaram juntas 12 vezes, com seis vitórias e uma derrota em torneios de nível ITF, além de quatro confrontos pela Billie Jean King Cup. Na próxima fase, nas quartas de final, as brasileiras enfrentarão as americanas Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide. Bia e Luisa são a segunda dupla cabeça de chave do torneio.

*Reportagem produzida com auxílio de IA