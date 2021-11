Avalie o post

De acordo com especialistas, o segredo é experimentar, ousar e descobrir um estilo com base no que faz a pessoa se sentir bem

João Pessoa – O verão 2022 promete renovar as vitrines, após meses de restrição devido à pandemia de Covid-19. O mundo da moda deve vir banhado de esperança e renovação, sendo expresso em coleções coloridas, vibrante e icônicas, como apontou a professora de Design e Moda Valesca Sperb Lubnon.

Para a especialista, nas passarelas internacionais o que mais tem chamado a atenção, por exemplo, é a diversidade de cores e detalhes dos looks, que visam trazer alegria e conforto aos consumidores. “O conforto dos looks do home office chega às ruas com modelagens amplas e práticas. As coleções são um convite para o retorno à vida ao ar livre. A presença de looks feitos com trabalhos artesanais, como o crochê, valoriza e resgata essa técnica tradicional, possibilitando um elo entre consumidor e artesão”, avaliou Valesca.

Coleções coloridas, vibrante e icônicas vão marcar o Verão 2022 (Foto: Divulgação/FIP a Feira da Moda)

A professora exemplifica outra tendência: as mangas bufantes feitas com tecidos leves e transparências. Elas trazem elegância e frescor para os dias quentes de verão, além de um visual contemporâneo ao look.

“As transparências de rendas trarão muita sensualidade e podem ser peças chaves no closet. E para trazer a modernidade das cores cítricas ao look sem sobrecarregar o visual, uma dica é utilizar esses tons em acessórios como colares, brincos, pulseiras, calçados e bolsas sobre roupas de tons neutros como branco, cinza ou preto, ou sobre tons pasteis”, elencou.

E as estampas? Essas estarão disponíveis para todos os estilos. “Das listras coloridas aos florais de todos tamanhos e cores, ora mais discretos, ora mais chamativos. O segredo é usar as peças estampadas em composição com peças de cores lisas e sólidas para harmonizar o visual.”

Na mesma linha da especialista, a aluna do curso de Design de Moda Alzeny Soares Maranhão indica que vestidos midi, cropped e body também estarão em alta na estação mais quente do ano. “As cores desse verão serão muito vibrantes, como pink, vermelho, verde limão, lilás, lavanda, laranja e azul”, citou.

De acordo com especilaistas, as cores desse verão serão muito vibrantes (Fotos: Reprodução / Instagram Louise Coupé)

A leveza do verão estará presente nos acessórios. Bolsas feitas em crochê e palha e os maxis brincos em cores vibrantes vêm para quebrar a monotonia e trazer estilo e irreverência, diz Alzeny. “Não podemos esquecer também das aplicações com miçangas acrílicas com desenhos divertidos e nos pés sempre opções de sapatos leves e confortáveis, como as sandálias de amarrações supercoloridas, os mules, os clogs, as papetes e até mesmo as famosas sandálias transparentes”, acrescentou.

Como ter estilo no verão 2022 com pouco dinheiro? Para essa questão, tanto aluna como a professora compartilham da mesma opinião: não é preciso comprar muitas roupas para conseguir um look incrível, e estilo tem mais a ver com combinações de cores e modelagens que valorizem o corpo e a identidade do que com quantidade e valor das peças.

“É mais uma questão de aproveitar o máximo do seu guarda-roupa, pois muitos dos looks estilosos são criados com peças atemporais e básicas. Seja criativa no seu visual com peças confortáveis e acessórios da sua preferência, e, acima de tudo, seja feliz com as suas escolhas”, lembrou Alzeny.

Já a professora Valesca reforçou que a cada temporada as coleções estão mais inclusivas, com variedade de modelagens que valorizam a mulher brasileira e toda a riqueza cultural. “Experimente, ouse, descubra seu estilo com base no que faz você se sentir bem, essa é a grande regra.”

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

