Antes de deixar o PSG e ser vendido ao Al-Hilal, Neymar foi avisado pessoalmente pelo treinador Luis Enrique de que não teria mais espaço no time. A informação foi revelada neste sábado (13) pelo L’Équipe.

Luis Enrique teve Neymar sob seu comando durante três anos no Barcelona. Em julho de 2023 se encontraram no PSG.

O mal-estar começou após o treinador falar para o brasileiro que não o levaria para a pré-temporada pelo Japão. O aviso para procurar outra equipe veio no mesmo dia.

O jogador e o treinador tiveram problemas extracampo nos tempos de Barcelona, principalmente nas temporadas 2015/16 e 2016/17. Além de Neymar, Luís Enrique também pediu a saída de Verrati, principal parceiro do brasileiro no PSG.

“Luís Campos -diretor do PSG- convenceu Luis Enrique a levar Neymar (ao Japão) para vendê-lo por um preço maior. Mas já não funcionava. O seu compromisso já não era o mesmo.”, contou.

Embora não tenha ficado clara o motivo da dispensa, Luis Campos afirmou pouco tempo depois que seria para o bem das finanças do Paris Saint-Germain.

Neymar foi vendido ao Al-Hilal pouco após o fim da temporada do PSG no Japão por um montante de R$ 483 milhões. O valor rendeu a maior venda da história do clube francês.