O técnico de vôlei Walhederson Brandão Barbosa, 40 anos, se tornou réu pelos crimes de estupro, exploração sexual e importunação sexual. A denúncia do Ministério Público do Amazonas (MPAM) foi recebida pelo juiz Rosberg de Souza Crozara, que tomou a decisão na última terça-feira (5).

O magistrado também converteu a prisão temporária do treinador em preventiva (quando não há prazo). Ele foi preso no dia 14 de novembro de 2023, mas foi solto no dia 13 de janeiro deste ano após o término da temporária, que já havia sido entendido em dezembro, por mais 30 dias. Com a decisão do juiz, o técnico voltará a ser preso.

O MPAM denunciou o técnico por exploração sexual contra nove vítimas e pela tentativa do crime contra duas, com base no inquérito da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Em relação a uma das vítimas, o técnico também foi denunciado pelo crime de estupro qualificado em razão da idade do menino. Em relação a uma outra, pelo crime de importunação sexual.

Relembre o caso

O treinador foi preso no dia 14 de novembro de 2023, no bairro Vila da Prata, zona Oeste de Manaus, três meses após a PC-AM receber denúncia de um vídeo com cenas de sexo explícito entre o homem e dois estudantes que jogavam na categoria sub-16.

Os adolescentes informaram à polícia que eram obrigados a fazer sexo com Walhederson em troca de vagas no time. Segundo o inquérito policial, o treinador filmava os estupros.

Ao cumprir mandado de prisão na casa do técnico, a polícia encontrou seis adolescentes morando com ele. Dois estavam na cama com o homem durante o flagrante. Apesar do MPAM ter apontado 11 vítimas, as investigações da PC-AM indicam que há mais vítimas.