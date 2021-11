Avalie o post

“Pai de Samba” é o nome do novo espetáculo do cantor Antônio Bahia

Manaus – Como verdadeiro amante do samba, o cantor Antônio Bahia apresentará no palco do Teatro Amazonas, no dia 10 de novembro, às 20h, o seu espetáculo de estreia intitulado “Pai de Samba”, projeto contemplado pelo edital “prêmio Feliciano Lana”, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas (SEC), como parte das ações da Lei Aldir Blanc.

(Foto: Carmem Trindade/ Divulgação)

“Pai de Samba” é o nome do novo espetáculo produzido, dirigido e realizado pelo artista, que canta a trajetória do samba no Brasil desde seu surgimento quanto estilo musical e comportamental. Com um repertório de clássicos, Bahia faz um passeio pelo ritmo e suas variantes como: samba de roda, samba canção e samba enredo, mostrando que o samba é história e resistência.

Ingressos

O show ocorrerá na quarta-feira, 10 de novembro, às 20h, e será aberto ao público e com classificação livre. A capacidade do espaço será reduzida para 75% devido à pandemia de Covid-19 e o uso de máscara e apresentação de carteira de vacinação será obrigatório.

Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos através do Portal – Cultura do Amazonas, clicando no link. Para quem preferir assistir de casa, o show também será transmitido através do canal “Antônio Bahia” no Youtube.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 31/10/2021

