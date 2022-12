Considerado um dos 15 teatros mais impressionantes do mundo, segundo a Casa Vogue, o Teatro Amazonas já foi palco de diversos movimentos artísticos ao longo de seus 126 anos.

Administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o espaço é sinônimo da realização de um sonho para os artistas amazonenses de todos os gêneros.

Inaugurado em 1896, o Teatro Amazonas comemora seu aniversário no dia 31 de dezembro. De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, o Teatro representa o auge do ciclo da borracha e um marco da Bélle Époque no coração da Amazônia. Apolo afirma que o monumento histórico icônico se tornou uma vitrine para os artistas da Região Norte, desde sua criação.

O diretor do Corpo de Dança do Amazonas (CDA), Mário Nascimento, conta que o diferencial da casa de espetáculos está na democratização do espaço a todas as camadas da população, por conta das apresentações gratuitas e acessíveis ao público.

Funcionamento

A visitação ao Teatro Amazonas acontece de terça-feira a sábado, das 9h às 17h. E aos domingos e feriados, das 9h às 13h. A entrada vale R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada).

Mas os amazonenses não pagam, mediante comprovação da naturalidade. O espaço conta com acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD).

Em 40 minutos de visitação, o público confere o espaço que é tombado como Patrimônio Histórico Nacional desde 1966 e preserva parte da arquitetura e decoração originais, com estilo arquitetônico renascentista, com detalhes ecléticos.

Espetáculos e apresentações podem ser conferidos pelo site teatroamazonas.com.br.

