O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica (DIPLAN), anuncia o lançamento de uma consulta pública destinada ao aprimoramento do Planejamento Estratégico da instituição. A consulta estará aberta até a próxima sexta-feira (7).

Este processo participativo tem como objetivo coletar opiniões e sugestões da sociedade civil e dos jurisdicionados sobre as declarações de Missão, Visão e Valores do TCE-AM.

A iniciativa visa atualizar e fortalecer as diretrizes estratégicas do tribunal, em conformidade com os indicadores do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil (MMD-TC).

As contribuições recebidas serão fundamentais para orientar decisões e ações que reforcem o controle dos recursos públicos e promovam a transparência e a cidadania. Os interessados podem participar acessando o formulário online disponível neste link: https://forms.gle/5zFoSqnysbmRUHLC6

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (92) 3301-8260 ou pelo e-mail diplan@tce.am.gov.br.

