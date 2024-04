Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) devem julgar um total de 73 processos durante a 11ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, a ser realizada a partir das 10h desta terça-feira (9), no auditório do órgão, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

A pauta de adiados, que engloba processos que retornam a julgamento após pedido de vistas, terá 15 processos, sendo quatro prestações de contas anuais; cinco representações; três recursos; uma tomada de contas de convênio; uma denúncia e um embargo de declaração.

Já a pauta do dia, com 58 processos, terá 13 prestações de contas anuais; 16 representações; 14 recursos; quatro embargos de declaração; quatro fiscalizações de atos de gestão; três denúncias; duas cobranças executivas de débitos imputados ou multas; uma auditoria de acompanhamento, além de uma transmissão de cargo de prefeito.

Entre as prestações de contas anuais estará em pauta a do exercício de 2020 da Câmara Municipal de Manaus (CMM), de responsabilidade de Joelson Sales Silva; de 2022 do Fundo de Aposentadoria dos Servidores de Barcelos, de responsabilidade de Alisson Pereira de Souza e de 2020 da Secretaria Municipal de Educação (Semed), de Katia Helena Schweickardt.

Contas de Wilson Lima

Antes da sessão ordinária, os conselheiros do TCE-AM realizarão uma sessão especial, às 9h, para apreciação das contas do governador Wilson Lima, referentes ao exercício de 2022.

O julgamento terá como foco os gastos públicos realizados durante o exercício, quando o estado contou com orçamento de R$24 bilhões.

Após apresentação do relatório e voto do conselheiro-relator, Mario de Mello, e consequente apreciação dos demais membros da Corte de Contas, um parecer prévio recomendando a aprovação ou reprovação das contas de governo será enviado à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

