As contas do governador Wilson Lima serão apreciadas na próxima quarta-feira (26), às 9h, em sessão especial pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) em sessão virtual transmitida via redes sociais (Youtube, Instagram e Facebook) da Corte de Contas.

A data da sessão foi anunciada nesta quarta-feira (19), durante a 15ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

“A pedido do relator das contas, conselheiro Érico Desterro, e seguindo a legislação, iremos analisar, em sessão especial, as contas do governador Wilson Lima referentes ao exercício financeiro de 2020, o primeiro ano de combate e prevenção à Covid-19 no Estado”, informou o presidente do Tribunal, conselheiro Mario de Mello.

Técnicos do TCE-AM se debruçaram no orçamento público do Amazonas, em 2020, no valor de R$ 18,774 bilhões, segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM).

Segundo a legislação, o Tribunal de Contas emitirá um parecer prévio a respeito da regularidade ou não das contas do governador Wilson Lima.

Portando o parecer será enviado à Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) – responsável pelo julgamento político do governador.