Whindersson Nunes refletiu que vem se dedicando mais à carreira e esquecendo de viver momentos com a família e amigos

São Paulo – Whindersson Nunes, 26, compartilhou um desabafo em suas redes sociais, nesta quarta-feira (8), após marcar presença na Farofa da Gkay. O humorista disse que nos últimos dez anos se dedicou muito à carreira profissional, mas agora pensa em desacelerar e curtir mais a vida.

Whindersson Nunes refletiu que vem se dedicando mais à carreira e esquecendo de viver momentos com a família e amigos (Foto: Reprodução / Instagram)

“Ontem todo mundo que me encontrava dizia: ‘Você em festa????? Que isso!’. E a cada pessoa que dizia isso eu pensava: ‘Cara, eu realmente mereço curtir’. São quase dez anos dizendo não a toda festa, todo aniversário, todo batizado, nos últimos dois anos até TV eu parei, pra ficar menos nas emoções que coisas como ir à TV me causam e focar nos meus trabalhos; eu sou padrinho de quase 100 crianças e não vi a metade delas, eu penso que muita gente deve me achar até insensível, mas é q o meu acreditar aonde eu iria chegar foi sempre mais forte que eu e eu não sei explicar”, começou ele.

O ator disse que não se incomoda com o assédio dos fãs, pois isso é algo com que sempre sonhou e que pediu para sua carreira. Ele ainda agradeceu o apoio e carinho que recebeu de todos ao longo dos últimos anos. “Toda pessoa que chega me conta um momento em que eu fui uma virada na vida dela, isso me diz que eu tenho que ter cada dia mais paciência, que as pessoas têm um dia difícil, pra uma ou outra tem um inconveniente, mas eu só ando com a tropinha do WN, a tropa resolve, esquece.”

Por fim, o comediante contou que já pensa em desacelerar o ritmo de trabalho. “Talvez eu trabalhe mais uns dois anos e pare, e com certeza eu vou fazer alguma coisa bem f…. pra voltar, porque eu me conheço.”

