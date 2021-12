Avalie o post

Hospital afirma que funcionamento do serviço não foi prejudicado. Um dos assaltantes foi preso em flagrante no estacionamento

São Paulo – Pelo menos cinco homens participaram do assalto a uma agência do Banco do Brasil em Indianópolis, zona sul de São Paulo, por volta das 11h40 desta quinta-feira (9). O caso aconteceu nas dependências do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual), na avenida Ibirapuera, 981.

Segundo o hospital, a agência fica próxima a um prédio administrativo, e o funcionamento da unidade não foi prejudicado.

O grupo chegou até o local em um carro da marca Fiat, de cor vermelha. O veículo, que foi furtado, acabou abandonado em frente ao hospital. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o grupo tinha uma dívida com uma facção criminosa e por esse motivo decidiu roubar o banco.

De acordo com o tenente Hélio Ferreira, que atendeu à ocorrência, inicialmente dois homens entraram na agência e renderam os vigilantes. Na sequência, mais três comparsas apareceram e roubaram um caixa eletrônico. Até o momento, não se sabe o valor subtraído.

Após o acionamento, policiais militares realizaram um cerco na região e uma varredura nas dependências do hospital. Um dos suspeitos foi preso em flagrante nos fundos do estacionamento, e os outros conseguiram fugir.

Uma arma de fogo usada no assalto também foi apreendida.

Em nota, o Banco do Brasil afirmou que o atendimento no local está suspenso. “O BB atua para regularizar o atendimento no menor prazo possível, mas ainda não dispõe de informações técnicas para estabelecer previsão para a reabertura da agência”, informou.

O banco também afirmou que está colaborando com as investigações policiais. O caso será registrado na 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais.

Agência bancária fica nas dependências de hospital estadual REPRODUÇÃO/ GOOGLE MAPS

