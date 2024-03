Andrey da Silva Fonseca, 18, e Joaz do Carmo Castilho, 19, foram presos nesta terça-feira (12), por participar de um estupro coletivo praticado contra uma adolescente de 13 anos, em Manaus. A Polícia Civil investiga outros envolvidos no crime, que ocorreu no dia 28 de janeiro deste ano.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (Depca), a mãe da vítima denunciou o crime.

"Essa adolescente conheceu um rapaz pela internet no início deste ano e, no dia 28 de janeiro, ele enviou um pix para ela pedir um Uber e ir até a residência dele. Chegando lá, ele tinha convidado outros amigos. Ela relata que contou até oito rapazes no local. Eles cometeram violência sexual e física contra ela’’, explicou a delegada.

Em determinado momento, segundo a delegada, a vítima começou a gritar por socorro e chamou atenção dos moradores da área. Ao perceberem a movimentação, os suspeitos fugiram e o rapaz que a convidou para o local pediu outro carro por aplicativo para a jovem ir embora.

"Em casa, ela já revelou tudo para a mãe e a genitora fez o B.O. Iniciamos o procedimento investigativo e logo identificados esses dois indivíduos. Nós vamos interrogá-los agora e seguiremos com as investigações para identificar e capturar os outros envolvidos’’, finalizou.

Andrey e Joaz confessaram participação no crime e ficarão presos temporariamente até a finalização do inquérito policial.