Um suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas cinco anos foi espancado por um grupo de populares, neste domingo (19), na Avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus.

De acordo com imagens gravadas por um dos populares, ao descobrirem sobre o abuso, várias pessoas se reuniram e começaram a agredir o suspeito enquanto gritavam “Pegaram o estuprador!”.

As agressões só pararam com a chegada da Polícia Militar, que interveio no espancamento e prendeu o homem. Ele foi encaminhado para a delegacia e será mantido em custódia enquanto aguarda as providências legais.

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) já investiga o caso.