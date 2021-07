Avalie o post

O brasileiro Ítalo Ferreira tornou-se o primeiro campeão olímpico do surfe na madrugada desta terça-feira, ao derrotar na final o japonês Kanoa Igarashi, para conquistar a primeira medalha de ouro do país nos Jogos de Tóquio.

O surfe estreou em Olimpíadas em Tóquio e tinha os brasileiros como favoritos. O bicampeão mundial Gabriel Medina, no entanto, foi derrotado na semifinal por Igarashi e, na sequência, perdeu a medalha de bronze para o australiano Owen Wright (11,97 a 11,77).

Na disputa do ouro, Ítalo não deu chances ao japonês e venceu por 15,14 a 6,60, dominando desde o início e conquistando boas notas.

"Muito feliz. Foi um dia incrível, especial, trabalhei muito para isso e acreditei. É incrível (ser o primeiro campeão olímpico do surfe)", disse o surfista de 27 anos, natural de Baía Formosa, Rio Grande do Norte, de acordo com nota no site Time Brasil.

No feminino, a única representante brasileira nas quartas de final, Silvana Lima, acabou derrotada pela norte-americana Carissa Moore, tetracampeã mundial e atual líder da World Surf League (WSL).

A decisão das medalhas do surfe nos Jogos de Tóquio foi antecipada em um dia por causa da aproximação da tempestade tropical Nepartak.