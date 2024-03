O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) autuou, nesta quarta-feira (27/03), um supermercado no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus, por manter e comercializar produtos alimentícios e de limpeza de forma imprópria para o consumo. Ao todo, 70kg de produtos irregulares foram apreendidos no local.

Os fiscais do Procon-AM chegaram ao comércio após denúncias da população. Segundo a equipe, no local, diversos produtos alimentícios como linguiças e ingredientes para feijoada foram encontrados sem a refrigeração obrigatória ou com embalagens violadas, além de produtos de limpeza fora da data de validade ou com a data de fabricação ilegível.

“Chegamos ao local após recebermos denúncias de consumidores, e constatamos que o estabelecimento estava vendendo alguns alimentos sem a refrigeração adequada e outros produtos, como de limpeza, estavam vencidos. Esse material foi apreendido e inutilizado imediatamente, pois estava inadequado para o consumo”, explicou o chefe de fiscalização do Procon-AM, Pedro Malta.

De acordo com ele, o supermercado foi autuado pelas irregularidades identificadas. As infrações são puníveis com multa.

“Infelizmente, esse tipo de denúncia é comum e isso nos preocupa porque também se trata de uma questão de saúde pública. Por isso, é importante contarmos com as denúncias da população, para continuarmos combatendo essas práticas”, enfatizou o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Para denunciar, a população pode entrar em contato com o Procon-AM pelos canais oficiais da instituição, nos telefones (92) 33215-4009 ou 0800 092 1512, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou encaminhar a demanda pelo correio eletrônico: fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br.