O Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), reuniu-se com representantes da Secretaria Nacional de Habitação (SNH) para tratar sobre as novas habitações do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Os projetos do Governo do Estado e, que contemplam 720 unidades, integram o maior programa habitacional, o Amazonas Meu Lar, que prevê mais de 24 mil soluções de moradia.

Em Brasília, o diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro, esteve reunido com o secretário nacional de habitação (SNH), Hailton Madureira, e com as representantes da Superintendência de Patrimônio da União (SPU), diretora Cassandra Nunes e coordenadora Lucie Winter, para tratar sobre os projetos habitacionais contemplados pelo programa do Governo Federal.

Ao todo, foram seis projetos apresentados pelo Amazonas com 720 unidades habitacionais aprovados pelo Governo Federal, sendo dois da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e quatro da Suhab, o Conjunto Cidadão 10, o Edifício da Receita Federal, a área Remascente na Ponte Rio Negro, e o Conjunto Habitacional Alvorada.

Um dos projetos da Suhab, localizado na Avenida Marechal Deodoro, no Centro de Manaus, é novidade em todo o estado, sendo o primeiro imóvel da região a receber o “retrofit” que é a readaptação da área para uma habitação funcional, com quarto, sala, cozinha e banheiro.

Dois imóveis que foram contemplados pelo Governo Federal, foram doados pela SPU para a Suhab para que sejam utilizados para novas habitações, localizados nos bairros Centro e Alvorada. “Nós estamos tratando sobre o andamento dos projetos e as doações desses terrenos pela União para que possamos dar continuidade na construção de novas habitações. Será o primeiro processo de ‘retrofit’ realizado no Amazonas com objetivo habitacional, e isso nos traz mais responsabilidade e a certeza de que estamos no caminho certo, levando moradia digna para a população”, explicou o diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro.

O secretário nacional Hailton Madureira, reforçou o compromisso com o Governo do Amazonas, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, e que o andamento dos projetos habitacionais, estão seguindo os procedimentos documentais necessários, como está ocorrendo com outros Estados.

O Amazonas Meu Lar, o maior programa habitacional da história do Governo do Estado, prevê mais de 24 mil soluções de moradia com investimentos de R$ 4,7 bilhões, sendo R$ 1,2 bilhão do estado e o restante em parceria com o Minha Casa Minha Vida. De acordo com o diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro, em breve, será anunciada a construção de novas unidades no interior do Amazonas. “É um projeto grandioso do governador Wilson Lima, que une esforços de vários órgãos públicos para a construção de novas moradias e soluções para a capital e o interior do Estado”, reforçou.