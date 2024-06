O projeto Suframa nas Escolas realizou duas atividades informativas em instituições estaduais de Manaus, alcançando quase 90 estudantes, na quinta-feira (6). Pela manhã, a primeira palestra ocorreu na Escola Estadual Terezinha Almeida da Silva, situada na rua Criciúma, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste. Já no período da tarde, a segunda atividade foi realizada na Escola Estadual Farias Brito, localizada na rua Santa Izabel, no Centro da cidade.

Ambas as palestras foram ministradas pela analista técnico-administrativa da Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Suframa, Kellie Naisa Mendonça Aguiar. Durante as apresentações, foram compartilhadas informações básicas sobre a Zona Franca de Manaus (ZFM) incluindo dados sobre o Polo Industrial de Manaus (PIM), os investimentos realizados e os esforços voltados para o desenvolvimento regional nos estados abrangidos pela Suframa: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. A palestrante destacou, ainda, a importância do modelo ZFM para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e a geração de oportunidades de emprego e renda na região.

Idealizado e coordenado pela Autarquia, o Suframa nas Escolas tem como objetivo promover palestras informativas com o intuito de disseminar entre os estudantes do ensino médio informações sobre a ZFM, destacando sua importância para a região e para o país nos aspectos econômico, social, ambiental e tecnológico.

A pedagoga da Escola Estadual Terezinha Almeida da Silva, Jocelma Gama, elogiou a iniciativa e relembrou o impacto positivo da palestra realizada no ano passado por meio do projeto. “Palestras como essas são muito importantes, pois elas revelam oportunidades, fazem os alunos enxergarem além do aqui e agora. Observo que, com exceção de poucos, a maior parte da atual geração age como se estivesse presa numa caixinha, sem saber lidar com o mundo externo. A palestra da Suframa aborda temas que fazem os alunos pensar além. É importante também para eles saberem o que é a Suframa e a ZFM e se tornarem defensores do nosso modelo econômico. A maioria deles só conhece a palavra Suframa, mas não sabem do que se trata”, destacou a pedagoga.

Uma dentre os 64 estudantes presentes à palestra apresentada na Escola Estadual Farias Brito, Nathalia da Costa Miranda, do segundo ano, avalia a apresentação como importante para os alunos refletirem sobre aspectos envolvendo a empregabilidade. “Esse projeto da Suframa é muito bom para dar mais conhecimento para os alunos sobre a área de trabalho e tudo mais relacionado. Acredito que o conhecimento transmitido palestra é algo que todo mundo deveria ter. É algo também da nossa cultura e serve para abrir o nosso conhecimento, para ajudar também a gente escolher a carreira no futuro”, afirmou.

Na avaliação da palestrante, o projeto tem se revelado como necessário ao conscientizar os jovens sobre a relevância da ZFM para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e para a geração de oportunidades de emprego e renda na região.