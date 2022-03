Avalie o post

Plenário julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

Brasília – Supremo Tribunal Federal (STF) julgou válida norma do Estado do Rio de Janeiro que obriga empresas de televisão por assinatura e estabelecimentos comerciais de vendas no varejo e atacado que tenham serviço de atendimento ao consumidor a colocar à disposição de seus clientes, no território estadual, atendimento telefônico gratuito pelo prefixo 0800. Na sessão virtual o plenário, por maioria de votos, julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4118, de autoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A entidade alegava que a Lei estadual 5.273/2008 teria usurpado a competência da União para legislar sobre normas gerais do direito do consumidor, direito civil, questões afetas à ordem econômica e telecomunicações. Prevaleceu entendimento da relatora, ministra Rosa Weber, de que a norma não fere o modelo constitucional de repartição de competência sobre consumo, pois apenas suplementa o Código de Defesa do Consumidor ampliando a sua esfera protetiva.

Armamento

O porte de armas para Caçadores, Atiradores Desportivos e Colecionadores (Cacs) foi aprovado, ontem, pela Assembleia Legislativa do Estado (ALE). O projeto de lei reconhece o risco da atividade e a necessidade do porte a integrantes de entidades de desporto legalmente constituídas.

Contas

Técnicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) desenvolveram uma plataforma digital para monitorar as recomendações emitidas aos órgãos fiscalizados pela Corte de Contas. A plataforma permite filtrar, por relevância, as deliberações do tribunal.

Recursos

Na terça-feira, 8, a vereadora Brena Dianná, da Câmara Municipal de Parintins, felicitou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, e reforçar pedido de mais atenção e recursos para a saúde da mulher no município e cobrar transparência sobre os recursos do Fundeb.

Mulheres

A Escola do Legislativo Senador José Linhares e a Diretoria de Assistência Social da ALE promoveu, ontem, a primeira palestra do Ciclo de Sucesso da Mulher Empreendedora. O evento aconteceu no auditório Sônia Barreto, localizado na Escola do Legislativo, e foi ministrado pela coach Carla Rodrigues.

Resgate

O presidente Jair Bolsonaro (PL) postou um vídeo nas redes sociais no qual aparece conversando com brasileiros que fugiram da Ucrânia após a invasão russa, e foram resgatados em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB). O avião deixou, ontem, a Polônia, país vizinho, rumo ao Brasil.

Dúvida

O Superior Tribunal de Justiça(STJ) determinou que o Ministério da Justiça informe à defesa do ex-presidente Lula se houve cooperação entre a Operação Lava Jato o FBI a fim de obter dados acerca de investigações sobre o petista.

Nomeação

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado por Anderson Torres, nomeou para o cargo de secretário nacional o advogado Rodrigo Roca, ex-defensor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Artistas vêm ao STF pedir prioridade a questões ambientais



Em audiência realizada ontem no Supremo Tribunal Federal (STF), ministros da Corte se reuniram com um grupo de artistas para tratar de questões ambientais. O grupo entregou às ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber e aos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes um documento com 42 assinaturas em que pedem prioridade ao julgamento de processos que tramitam no STF sobre a matéria.

Benefício A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto de lei que permite a autorização, pela Justiça, para o pagamento de aluguéis para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar por até seis meses. A proposta segue para o Senado.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte