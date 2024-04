Três anos após vender sua fábrica na Zona Franca de Manaus para a Mondial, a Sony Interactive Entertainment anunciou, este mês, que retornará à capital amazonense para fabricar discos físicos do PlayStation 5.

Segundo a empresa, essa produção será de responsabilidade da empresa Solutions 2 GO “parceira de longa data” da empresa japonesa.

A Sony destacou ainda que trabalha “para criar uma instalação de última geração na Zona Franca de Manaus para produzir jogos” que serão distribuídos no Brasil e na América Latina”.

O diretor sênior da PlayStation LATAM, Miguel Cunha, reforçou que, para garantir a máxima eficiência no processo de produção, uma equipe de especialistas da Sony Interactive do Japão passou semanas no Brasil trabalhando na instalação, programação e treinamento da equipe local.

Não foi informado se a produção local afetará os preços no mercado brasileiro.