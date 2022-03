Avalie o post

Alvo de críticas de indígenas, participou de cerimônia no Ministério da Justiça nesta sexta-feira

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro recebeu em cerimônia realizada no Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta sexta-feira (18), a Medalha do Mérito Indigenista. A condecoração foi publicada na última quarta-feira (16) no DOU (Diário Oficial da União).

(Foto: Reprodução R7)

Usando um cocar, Bolsonaro disse que aquele era um evento ímpar e, que estava muito feliz. “Me sinto muito feliz com este cocar, graciosamente ofertado. Somos exatamente iguais”. O orgulho de ocupar essa posição, de ter ao meu lado o atual ministro da Justiça e o presidente da Funai, comprometidos em cada vez mais nos transformarmos em iguais, isso não tem preço”, completou.

No discurso, o chefe do Executivo disse que os indígenas estão cada vez mais integrados à sociedade e argumentou que o governo federal busca “levar felicidade a vocês [indígenas]”.

A cerimônia não consta na agenda oficial de Bolsonaro, que embarcará no início da tarde para Rio Branco, capital do Acre. O presidente participará de uma solenidade de regularização de assentamentos e de uma reunião com lideranças religiosas no estado do Norte.

O ministro Anderson Torres participou do evento. Segundo a pasta, a medalha, criada em outubro de 1972, é um “reconhecimento pelos serviços relevantes em caráter altruístico, relacionados com o bem-estar, a proteção e a defesa das comunidades indígenas”.

Desde a campanha presidencial, Bolsonaro tem uma relação conflituosa com os povos indígenas. Na época em que era candidato, em 2018, ele afirmou que não demarcaria nenhuma terra indígena em seu eventual governo e até hoje tem cumprido a promessa.

Na semana passada, o presidente voltou a defender a exploração de minério em reservas indígenas e afirmou que os índios “praticamente já são quase como nós”. O tema preocupa ambientalistas e lideranças dos povos originários, que consideram a mineração uma ameaça.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

