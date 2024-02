Um homem de 28 anos, identificado apenas como “Soldado”, foi morto a tiros nesta segunda-feira (12), na rua Acre, bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, o homem caminhava pela via quando foi surpreendido por criminosos armados, que atiraram contra ele. A vítima não resistiu e morreu no local.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Denúncia

Em caso de informações que possam ajudar nas investigações do crime, a população pode entrar em contato por meio dos disque-denúncias 181 ou 190, disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).