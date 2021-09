5 / 5 ( 1 voto )

Nesta quarta-feira, 01-09, em Barcelos, tomando os devidos cuidados, pacientes que venceram a Covid fizeram uma linda homenagem voltada aos profissionais de saúde - médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, agentes de saúde entre outros - que atuam no combate à Covid-19, como uma forma de agradecimento pelo empenho em salvar suas vidas.

Apesar dos equipamentos de proteção cobrirem quase todos os rostos, os olhos dos profissionais do Hospital e das diversas UBs de Barcelos, se entregaram a emoção do momento ao serem homenageados com aplausos e palavras de gratidão de pacientes que venceram a Covid e seus familiares.

A ação vinha sendo divulgada nas redes sociais durante toda a semana, o que resultou em um ato de reconhecimento merecido aos profissionais da Saúde de Barcelos.

"Seremos sempre gratos a todos esses trabalhadores essenciais e heróis da saúde que estão na linha de frente desta pandemia, além de todos que os apoiam. Agradecemos pelos longos dias de trabalho, pelas horas extras, pelos jantares em família perdidos. Somos gratos pelo sacrifício diário que não só essas pessoas, mas também a família e os entes queridos, fazem por todos nós. Enquanto houver ajuda, haverá esperança, muito obrigado a todos os profissionais da saúde". Disse o Sr. Robério, um dos organizadores da ação.

