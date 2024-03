Pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira (26) pelo jornal Folha de S.Paulo mostra que apenas 29% da população brasileira aprova o trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF). Outros 40% consideram as decisões do integrantes do órgão como regular – 28% reprovam.

O levantamento ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre 147 municípios do país nos dias 19 e 20 de março. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos.

O post Só 29% dos brasileiros aprovam o trabalho do STF apareceu primeiro em Portal Você Online.