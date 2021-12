Avalie o post

Na madrugada desta sexta-feira (10), o site do Ministério da Saúde saiu do ar após sofrer um ataque cibernético. Também foram afetadas outras plataformas como ConecteSUS, Painel Coronavírus e DataSUS.

Ao acessar o portal, os usuários se depararam com mensagem informando que os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. O grupo hacker que cometeu a invasão assinou como LAPSUS$ Group.

Segundo os invasores, o site foi atacado por um “ransonware”. Esse é um tipo de vírus que geralmente sequestra o conteúdo do computador da vítima e cobra uma quantia pelo resgate.

Quem tentou acessar o ConecteSUS relatou que os comprovantes de vacinação não estavam na plataforma.

Da redação

Foto: Divulgação

