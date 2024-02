A ação itinerante “Sine nos Bairros” vai atender, neste sábado, 3/2, a partir das 8h, em dois pontos diferentes: na Igreja Missionária Ágape, zona Sul; e na Igreja Batista Rocha Eterna, na zona Centro-Oeste. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Visando fortalecer a empregabilidade nas zonas de Manaus, a iniciativa “Sine nos Bairros” vai ofertar vagas de emprego, cadastro e orientação para CTPS digital e seguro-desemprego. O primeiro ponto será na Igreja Missionária Ágape, localizada na rua São Pedro, Parque Residencial Liberdade, bairro Morro da Liberdade, zona Sul, das 8h às 12h.

“Os serviços do Sine Manaus não podem ficar somente nos postos, por isso estamos nos movimentando para todas as zonas da cidade, a fim de fortalecer a empregabilidade na região. Já foram realizadas mais de cem ações do ‘Sine nos Bairros’ e reinserir um número ainda maior de cidadãos no mercado de trabalho está entre as metas planejadas para este ano”, destacou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

O outro local beneficiado será a Igreja Batista Rocha Eterna, situada na rua Rosina Ferreira, n° 8, bairro Alvorada 1, zona Centro-Oeste, das 8h às 14h. Os candidatos devem comparecer aos locais mencionados portando o comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.