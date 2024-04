O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 549 vagas de emprego para esta quinta-feira (11).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.

Vagas Disponíveis

05 VAGAS: JARDINEIRO (ROÇADOR)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ALIMENTADOR (A) DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

20 VAGAS: CARPINTEIRO II

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área da construção civil.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

20 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área da construção civil.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

20 VAGAS: PEDREIRO II

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área da construção civil.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: PORTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: PASSADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

12 VAGAS: MONTADOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Obrigatório ter o Curso de TBO.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: LÍDER DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: REVISOR (A) DE MOTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Obrigatório ter o Curso de Mecânico de Motocicleta.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGAS: INSPETOR DE QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Obrigatório ter Curso de Leitura e Interpretação de Desenhos Técnicos; Noções de Mecânica de Motos e CNH-A.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA II

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Obrigatório ter Curso de Operador de Empilhadeira atualizado e NR-11.

Desejável ter NR-12.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter o curso de Técnico da Qualidade.

Desejável ter cursos de TBO, ISO 9001, NR-12.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO DE PROCESSO

Escolaridade: Ensino Técnico ou Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter Curso Técnico de Mecânica e/ou Engenharia Mecânica; Conhecimento em Mecânica de Motos e Autocad.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

15 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Com experiência em atividade braçal ou como auxiliar de estoque, auxiliar de loja (mercados, supermercados) repositor de mercadorias, em organização de estoque interno e externo, movimentação de produtos e materiais em geral, ter habilidade para trabalho em equipe.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento e habilidade em realizar manutenção corretiva e preventiva em Máquinas Industriais.

Desejável ter conhecimento em Pacote Office.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR (A) DE MÁQUINA (COSTURA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência em Máquinas de Costuras Industriais (capa para colchões).

Desejável ter conhecimento em Pacote Office.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SUPRIMENTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área logística.

Desejável ter conhecimento em Pacote Office.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ENCARREGADO (A) DE LINHA DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Desejável ter cursos de TBO, Leitura de Componentes, Informática Básica, NR-12, Chefia e Liderança, Inglês Intermediário.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR (A) SMD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de TBO, Leitura de Componentes, Informática Básica e NR-12.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE TÉCNICO DE PROGRAMAÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico ou Médio Completo;

Com experiência na área de T.I. (Tecnologia da Informação).

Desejável Inglês Intermediário

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: ALMOXARIFE B

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Desejável ter cursos de TBO, Leitura de Componentes, Informática Básica e NR-12.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: ALIMENTADOR (A) DE LINHA DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de TBO, Leitura de Componentes, Informática Básica e NR-12.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na função.

Desejável ter conhecimento e habilidades com Pacote Office.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: BOMBEIRO CIVIL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Desejável ter conhecimento e habilidades com Pacote Office.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

Nível superior completo em Administração.

Desejável ter Informática Básica, Atendimento ao Cliente e/ou Compras.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

54 VAGAS: SOLDADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função de soldador

Com experiência em processos de solda mig, ter disponibilidade de horário.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

06 VAGAS: MONTADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Com experiência em montagem naval em geral, ter disponibilidade de horário.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

15 VAGAS: CARTAZISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento e habilidade na confecção de cartazes. em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: ATENDENTE DE PADARIA (CAFETERIA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em atendimento em serviços de alimentação em geral.

Desejável curso de Atendimento ao cliente e Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em serviços alimentares.

Desejável curso de Atendimento ao cliente e Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

20 VAGAS: FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Com experiência na função em lojas e mercados, ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e disponibilidade de horário, será diferencial possuir curso de Formação de Vigilante; Monitoramento de Sistema de Segurança e áreas afins.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: PEDREIRO CERAMISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área da construção civil.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área da construção civil.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

50 VAGAS: REPOSITOR DE MERCEARIA / FLV

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Primeiro Emprego ou com experiência no comércio.

Ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e disponibilidade de horário, executar atividades de suporte geral na área de supermercados, mercearia e FLV, será diferencial possuir curso de atendimento ao cliente.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

20 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA I

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Com experiência na função em carteira de trabalho, possuir CNH categoria B definitiva e atualizada, possuir curso de operador de empilhadeira.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

15 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em cortes de peixes e pescados em geral, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação e disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

28 VAGAS: AUXILIAR DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área comercial.

Com experiência em atividades auxiliares de panificação e padaria em geral, ter disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

50 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro Emprego ou com experiência no comércio.

Ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e disponibilidade de horário, será diferencial possuir curso de atendimento ao cliente e operador de caixa.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

20 VAGAS: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em cortes de carne e práticas de açougue em geral, boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDORA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Ter CNH A/B e conhecimento no ramo Automotivo.

Conhecimento na área de funilaria e pintura.

Desejável ter curso de Atendimento ao Cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO (AUTOMOTIVA)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Experiência com elétrica, mecânica, alinhamento e borracharia.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

12 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos de qualificação ou técnicos na área da construção civil.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Ter CNH A ou A/B.

Desejável ter Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Ter CNH categoria A e moto própria.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: TRATORISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Cursos de qualificação relacionados a área serão um diferencial.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: ARMADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico;

Com experiência na função.

Realizar montagens de estruturas de ferro.

Ter curso de qualificação ou técnico na área da construção civil.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

12 VAGAS: AZULEJISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico;

Com experiência na função.

Realizar revestimentos em geral na construção.

Ter cursos de qualificação ou técnico na área da construção civil.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

08 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico;

Com experiência na função.

Realizar as instalações hidráulicas para o fluxo de água e esgoto na construção.

Ter cursos de qualificação ou técnico na área da construção civil.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

15 VAGAS: DUTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico;

Com experiência na função.

Realizar instalações de dutos de ar condicionados.

Ter cursos de qualificação ou técnico na área da construção civil.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

08 VAGAS: IMPERMEABILIZADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico;

Com experiência na função.

Realizar impermeabilização para proteger as estruturas da ação da água.

Ter cursos de qualificação ou técnico na área da construção civil.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

15 VAGAS: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico;

Com experiência na função.

Realizar a confecção de peças de madeira na construção.

Ter cursos de qualificação ou técnico na área da construção civil.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

06 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico;

Com experiência na função.

Realizar a confecção, reparo e instalações de chapas de metal.

Ter cursos de qualificação ou técnico na área da construção civil.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE MÁQUINA CNC I

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Experiência em operação de máquina CNC (marcenaria). Diferencial possuir curso de programação de CNC básica, NR 12 e marcenaria.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo

atualizado.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: OPERADOR (A) DE PRODUÇÃO II (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro emprego ou com experiência na função.

Desejável ter curso de Atendimento ao Cliente e Vendas.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

15 VAGAS: OPERADOR (A) DE PRODUÇÃO I (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter curso de TBO.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

12 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro emprego.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

O post Sine Amazonas divulga 549 vagas de emprego para esta quinta-feira apareceu primeiro em Portal Você Online.