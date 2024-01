O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 112 vagas de emprego para esta quarta-feira (10).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

20 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado

de dispensa militar em mãos.

10 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência em cozinha Industrial.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado

de dispensa militar em mãos.

10 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência em cozinha Industrial.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado

de dispensa militar em mãos.

05 VAGAS: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência em cozinha Industrial.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado

de dispensa militar em mãos.

05 VAGAS: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência em cozinha Industrial.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado

de dispensa militar em mãos.

05 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO III – (TEMPORÁRIA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência, em processos produtivos em geral ou em atividades

operacionais como carga e descarga, serviços de limpeza e

conservação de ambientes ou auxiliar de pedreiro, ter disponibilidade

de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado

de dispensa militar em mãos.

01 VAGA: MONTADOR BAÚ ALUMINIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

Ter experiência com reforma de carreta Baú de alumínio, montagem e

troca de peças da carreta.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado

de dispensa militar em mãos.

01 VAGA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – I

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado

de dispensa militar em mãos.

02 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência no ramo de Cartonagem.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado

de dispensa militar em mãos.

01 VAGA: MOTORISTA DE BAÚ – CAT. D

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

Ter cursos de mopp/ direção defensiva.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado

de dispensa militar em mãos.

03 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO – CAT. D

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

Ter cursos de mopp/ direção defensiva.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado

de dispensa militar em mãos.

01 VAGA: CONFERENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

Ter cursos de empilhador

Possuir condução Própria

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado

de dispensa militar em mãos.

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

Ter experiência em trocas e calibragens de pneus realizados em

carretas, cavalinhos e empilhadeiras de grande porte.

Possuir condução Própria

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado

de dispensa militar em mãos.

20 VAGAS: AUXILIAR DE ESTIVA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência ou primeiro emprego.

Com experiência em atividades de organização de produtos e

materiais em geral, será diferencial experiência como ajudante de

carga e descarga, auxiliar de pedreiro, auxiliar de serviços gerais

entre outras, candidatos sem experiência devem ter determinação

para executar as atividades da área, ter disponibilidade de horário

para trabalhar em turnos.

Residir na zona sul ou mediações.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado

de dispensa militar em mãos.

01 VAGA: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência na área.

Possuir curso de AGP e experiência na função residir na zona leste ou

mediações.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado certificado de

dispensa militar em mãos.

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

Ter experiência em manutenção geral ou auxiliar de manutenção,

elétrica, hidráulica, pintura e alvenaria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: AUXILIAR DE PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Primeiro Emprego.

Ter boa comunicação e disposição para aprendizado das atividades

a serem executadas, sendo manuseio de peixes e pescados em

geral, cortes e limpeza de peixe entre outras.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO II – (PCD) E REABILITADOS

INSS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir

documentação completa, laudo médico ou Certificado de reabilitação

profissional INSS e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR (A) – (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir

documentação completa, laudo médico ou Certificado de reabilitação

profissional INSS e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE LOJA – (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área.

Ter experiência no estoque, abastecimento e operação de caixa.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir

documentação completa, laudo médico ou Certificado de reabilitação

profissional INSS e currículo atualizado.

O post Sine Amazonas divulga 112 vagas de emprego para esta quarta-feira apareceu primeiro em Portal Você Online.