O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 88 vagas de emprego oferecidas para esta segunda-feira (28/01).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

03 VAGAS: MONTADOR DE BAÚ

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de estruturas de alumínio, caminhão Baú e Carretas.

Conhecimento com chapa corrugada, lisa, perfil porta e outros.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na área.

Conhecimento em Inglês Fluente.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

17 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência em serviços de limpeza de vidraças, fachadas e esquadrias de alumínio.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA DE PODA E CORTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência em serviços de poda e corte de árvores com máquinas podas, possuir cursos de NR 12 E NR 35.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AJUDANTE GERAL (PODA E CORTE DE ÁRVORES)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência em atividades e conservação em geral, auxiliar nos processos de corte e poda de árvores, possuir cursos de NR 12 E NR 35.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência em serviços de jardinagem em geral, conservação e manutenção de áreas verdes.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em CTPS.

Experiência em atividades de Departamento pessoal em geral, controle de folha de ponto, admissões, demissões, conhecimento básico em legislação trabalhista.

Curso desejável em Informática Básica.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE RH

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em CTPS.

Experiência em rotinas administrativas de recrutamento e seleção, ter boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe.

Curso desejável em Informática Básica.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de vendas.

Experiência na área de vendas em geral, ter habilidade para trabalho em equipe e disponibilidade de horário.

Curso desejável em Informática Básica.

OBS: Ter documentação completa, certificado de reservista e currículo atualizado.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório inglês Fluente e desejável curso de atendimento ao cliente.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA I

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência em CTPS, avulsa ou Primeiro Emprego.

Conhecimento em suporte em preparo alimentar em geral de restaurantes, culinária regional. Candidatos ao primeiro emprego devem ter determinação para aprender as atividades a serem executadas pela função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COSTUREIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Curso desejável na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Cursos obrigatórios em Mecânica, eletromecânica, eletrônica e/ou mecatrônica.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Curso desejável de Panificação e Confeitaria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE PADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Curso desejável de Panificação e Confeitaria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Curso desejável de Panificação e Confeitaria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO (A) II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência em culinária regional e nacional em geral e ter conhecimento em processos em geral.

Diferencial cursos de gastronomia e residir no Bairro Santo Antônio.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: SUQUEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência em CTPS ou avulsa

Experiência em preparo de sucos em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHAPEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRA I

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência geral em cozinha, preparos de alimentos em grande quantidade e ter disponibilidade de horário.

Curso desejável de manipulação de alimentos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COORDENADOR (A) PEDAGÓGICO BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Licenciatura em Pedagogia e/ou Letras.

Com experiência na função.

Experiência em sala de aula, inglês fluente, experiência na coordenação pedagógica em escola de ensino infantil e/ou fundamental 1, em ensino bilíngue, pacote office.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO

Escolaridade: Técnico ou Profissionalizante na área de refrigeração, climatização

ou áreas correlatas.

Com experiência na função.

Experiência preferencialmente no contexto de petróleo e gás.

Possuir CNH B; Cursos obrigatórios: NR 10, NR 35, E NR 06 e disponibilidade para viagens e trabalho embargado.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: SOLDADOR TIG (entrevista on-line)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Experiência em soldagem industrial (processo TIG), cursos de NR 35 E 33.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: SOLDADOR INDUSTRIAL (entrevista on-line)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Experiência em soldagem industrial, solda MIG/MAG, eletrodo revestido, cursos de NR 35 E 33.

Salário: Informado na entrevista

Benefícios: Informado na entrevista

Disponibilidade para residir em Presidente Figueiredo

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: INSPETOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (entrevista on-line)

Escolaridade: Técnico em Mecânica

Com experiência na função.

Conhecimento com AutoCad.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: CALDEIRA SENIOR (entrevista on-line)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Experiência em caldeiraria pesada, traçar peças em chapa, tubulação de inox e aço carbono; interpretar desenhos técnicos; Habilidade para desenvolver peças e reparos de manutenção corretiva.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: SUPERVISOR DE REFRIGERAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO

Escolaridade: Técnico Completo em Refrigeração/Climatização ou áreas afins.

Com experiência na função.

Possuir Cursos de Segurança Obrigatórios: NR 10, NR 35, e NR 06.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter cursos na área administrativa, pacote office e desejável conhecimento na área de compras.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADORA DE CAIXA PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Primeiro Emprego ou Com experiência na função

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: ESTOQUISTA PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Primeiro Emprego ou Com experiência na função

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.