Avalie o post

Samba de roda, samba canção e samba enredo estão entre as variantes que Antônio Bahia apresentará em seu novo show. Foto: Divulgação

“Pai de Samba” é o título do novo espetáculo do cantor Antônio Bahia, que estreia no dia 10 de novembro, às 20h, no Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião, Centro). Produzido, dirigido e realizado pelo artista, “Pai de Samba” apresenta a trajetória do samba no Brasil desde seu surgimento como estilo musical e comportamental. Com um repertório de clássicos, Bahia faz um passeio pelo ritmo e suas variantes como o samba de roda, samba canção e samba enredo.

A classificação do show é livre. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos pelo Portal Cultura do Amazonas, no link https://cultura.am.gov.br/portal/evento/?id=2471.

A capacidade de público no Teatro Amazonas será reduzida para 75% devido à pandemia de Covid-19 e o uso de máscara e apresentação de carteira de vacinação será obrigatório.

Para quem preferir assistir de casa, o show também será transmitido pelo canal “Antônio Bahia” no YouTube.

O projeto foi contemplado pelo edital “prêmio Feliciano Lana”, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas (SEC), como parte das ações da Lei Aldir Blanc.

Foto: Divulgação

Antônio Bahia é natural de Rurópolis, município situado às margens da Rodovia Transamazônica, Oeste do Pará. Fã do baiano Dorival Caymmi, Antônio resolveu registrar a paixão pelo artista e seu Estado natal no nome artístico. A ideia de inserir “Bahia” surgiu durante uma conversa com seu amigo Ricardo Dias, em 2010, sobre a possibilidade de que esse nome pudesse lhe atribuir sorte.

Mudou-se para Manaus em 1997, aos 18 anos, tendo se mudado para Bahia em 2002 e retornado, já com sua identidade artística formada, em 2006. Desde então segue carreira no meio cultural, sendo como cantor, assistente de produção, produtor, ator ou figurante.

PANAVUEIRO

Por Marcos Santos

Com uma carreira de 17 anos no Boi-Bumbá Garantido, Leonardo Castelo gravará seu primeiro DVD, “Viva La Vida”, no próximo...

Entre as atrações da agenda da primeira quinzena de novembro no Teatro Amazonas estão um show que conta a história...

Em parceria com a Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), o Centro Universitário do Norte (Uninorte) promoverá uma...

O humorista Whindersson Nunes vai se apresentar novamente em Manaus, no dia 11 de dezembro, na Arena da Amazônia, em...

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Comentário

Nome *

E-mail *

Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar.





Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa Política de Privacidade.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.

Fonte