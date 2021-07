5 / 5 ( 1 voto )

Neste sábado (17), a população barcelense foi convidada a concentrar os olhares para o céu, trata-se de uma programação do Exército brasileiro, que incluiu salto de paraquedistas, exposição de equipamentos e Banda de música. O evento aconteceu no aeroporto de Barcelos, com início às 15h.

De acordo com o Exército, esse evento veio para finalizar a Operação Amazônia 2021: Ações táticas contra forças irregulares que foram realizadas em Barcelos/AM neste mês de julho.

O público presente ficou maravilhado com a exposição dos equipamentos utilizados pelo Exército, que foi exposto em um estande montado na área externa do Aeroporto, contendo materiais e equipamentos utilizados pelos soldados em combate, como veículos terrestre e fluvial, mochilas, armas, rádios e outros. Os itens puderam ser experimentados pelos visitantes com a supervisão de militares treinados que davam informações aos presentes.

O grande momento da programação foi os saltos de paraquedas realizados pela 3ª Companhia de Forças Especiais de Manaus, onde os expectadores ficaram vidrados no céu azul de um sábado ensolarado, em especial os adolescentes e jovens. Outra atração foi a Banda de Música do Exército que atraiu olhares e ouvidos curiosos com um excelente repertório.

CONFIRA AS FOTOS: