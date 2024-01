O Shopping Ponta Negra recebe, nesta quarta-feira (31), a Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). Com frutas, legumes, verduras e outros itens hortifrutigranjeiros, a feira funciona das 15h às 19h, no estacionamento G1.

Mais de 90 feirantes e produtores rurais do Amazonas levam seus produtos para vender na feira, que mobiliza consumidores da zona oeste de Manaus. No espaço, será possível encontrar frutas, temperos, pescado, ovos e uma infinidade de verduras e legumes, com preços mais em conta, além de Açaí com selo de inspeção Estadual (SIE).

“É uma feira muito importante tanto para os produtores, quanto para os clientes, onde temos produtos frescos, diretamente das hortas, com local seguro, praticidade e de fácil acesso”, enfatizou Ray Hilton Lima, gerente da Feira.

A feira também possui uma área de alimentação com variedade de lanches, como pastel, esfirra, salgados, tapiocão e pé de moleque do Rio Preto da Eva, além de bolos, doces e outras guloseimas típicas do Amazonas.

Com a Feira de Produtos Regionais, o Shopping Ponta Negra amplia o leque de opções para os consumidores da zona oeste da cidade, facilitando a vida também de lojistas e dos colaboradores.

“Temos um mix de lojas para atender a diversidade do nosso público e a feira é uma opção que vem atender às pessoas que precisam e querem fazer a feira com qualidade, num espaço organizado, limpo e seguro”, enfatizou a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

