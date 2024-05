Shadows of Earth lançou na última sexta-feira (10) seu novo single de estúdio intitulado “A Wasted Paradise”. A faixa já está disponível nas principais plataformas de streaming de música, como Spotify e YouTube.

“Nossa nova música trata de algo que nos toca profundamente. É um lembrete de nossa responsabilidade para com a Mãe Terra e as gerações futuras. Vivemos em uma época em que as mudanças climáticas e a destruição ambiental são cada vez mais evidentes”, conta Shadows of Earth.

Nossas ações têm consequências, e é hora de assumir responsabilidade. O título da faixa, que em tradução livre para o português é “Um Paraíso Desperdiçado”, captura a triste realidade de que estamos destruindo nosso belo planeta – um paraíso que agora está ameaçado.

“É uma música pop que esperamos alcançar muitos novos ouvintes e criar engajamento com uma mensagem que acreditamos ser importante para muitos”, revela Shadows of Earth.

Dá play para ouvir:



