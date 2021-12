Avalie o post

Situado no térreo do Fórum Henoch Reis, o novo Setor de Certidões foi modernizado para o atendimento ao público.

Conforme balanço realizado pela Corregedoria de Justiça, este ano, 2.800 segundas vias de certidões foram viabilizadas pelo Setor para pessoas hipossuficientes, ou seja, aquelas que, comprovadamente, não possuem recursos financeiros para arcar com os custos destes documentos junto a cartórios de registro civil. Dentre as certidões incluem-se as de nascimento, as de casamento e as de óbito.

A corregedora-geral de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha Jorge frisou que com a providência, o Poder Judiciário Estadual busca ampliar o atendimento e disponibilizá-lo da melhor forma possível à sociedade.

O Setor também atende a solicitações de assistentes sociais, conselhos tutelares e de órgãos como a Secretária de Estado da Segurança Pública, a Defensoria Pública Estadual, os Centros de Referência de Assistência Social.

Atualmente, seguindo protocolos de saúde em prevenção à covid-19, o Setor também disponibiliza atendimento via aplicativo de mensagens, que pode ser solicitado pelo Aplicativo Telegram, por meio do contato: (92) 98503-0648.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

Fonte