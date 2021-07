5 / 5 ( 4 votos )

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em parceria com o SEBRAE realizou, no período de 14 a 16 de julho, cadastramento e renovação da Carteira Nacional do Artesão no município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus).

A visita técnica ocorreu na área urbana e rural do município, tendo como público-alvo os indígenas da região. Na ocasião, receberam atendimentos os profissionais das comunidades de Yamado, formada por mais de 40 famílias da etnia Baniwa, e a Associação dos Artesãos Indígenas São Gabriel da Cachoeira (Assai), composta por indígenas da etnia Baré e mais 28 associados.

Atendimentos

Os atendimentos fazem parte da ação entre a Setemp e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que estão atuando em parceria durante todo o mês de julho para garantir os benefícios associados à Carteira Nacional do Artesão aos indígenas e cidadãos dos interior do estado.

Segundo a chefe do Departamento de Artesanato, Claudia Monteiro, entre os trabalhos realizados pela equipe técnica estão o cadastramento e renovação da Carteira Nacional do Artesão, palestras sobre a importância do documento nacional de identificação para os artesãos, e orientações sobre o trabalho manual e o artesanato.

Para a titular da Setemp, Neila Azrak, essa ação promove inclusão e reconhecimento aos profissionais do interior do Amazonas. “O Governo do Amazonas está atuando em parceria com o Sebrae para levar os atendimentos a quem precisa, podendo assim motivar a geração de emprego e renda por meio do artesanato. Além de garantir, principalmente aos indígenas, o reconhecimento nos trabalhos realizados dentro de suas comunidades”, destacou.