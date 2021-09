Avalie o post

Ao menos sete municípios do Amazonas zeraram os dados epidemiológicos da Covid-19 e estão sem a circulação do coronavírus há pelo menos 30 dias, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Atualmente, não há registro da circulação do vírus nas cidades de Eirunepé, Itamarati, Juruá, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Silves e Uarini.

Apesar da boa notícia, isso não significa que essas cidades estejam blindadas contra a doença ou livres de que seus moradores ainda sejam contaminados, visto que ainda há registros diários de mortes e infecções diárias da doença no Estado.

Para o diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes, os dados demonstram um importante avanço no Enfrentamento da Covid-19. "Essa redução é reflexo da ampliação da vacinação que conta com o esforço do Governo de Estado e as Prefeituras municipais na busca pelo alcance da meta é acesso da população a partir de 12 anos aos imunizantes".

Há pelo menos duas semanas sem registro de novas infecções, Boa Vista do Ramos também comemora o fato de não ter pacientes internados ou contaminados com a doença.

“Já tivemos momentos muito críticos, com o hospital cheio e muitos pacientes em isolamento em casa. Só que há mais de 15 dias não registramos novas infecções, casos suspeitos ou pacientes em monitoramento. Além da vacinação, conseguimos isso graças à nossa política de prevenção e da intensa campanha de conscientização dos cuidados que fazemos com a população”, afirmou o prefeito do município, Eraldo CB.

Já o número de municípios sem nenhum paciente internado aumenta para 26, segundo levantamento da FVS-RCP. Essas cidades são: Atalaia do Norte, Amaturá, Anori, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Canutama, Careiro da Várzea, Eirunepé, Envira, Itamarati, Juruá, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Pauini, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Silves, Tabatinga, Uarini e Urucurituba.

Os municípios sem óbitos nos últimos 30 dias são ainda mais expressivos. Até esta sexta-feira (10), eram 48 cidades sem mortes no último mês, sendo elas: Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Canutama, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Codajás, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Ipixuna, Iranduba, Itamarati, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Lábrea, Manicoré, Maraã, Maués, Novo Airão, Novo Aripuanã, Pauini, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins e Uarini.