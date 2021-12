Avalie o post

O investimento por pessoa é de R$ 4.586,00

Manaus – Entre os dias 22 e 30 de janeiro, o Sesc Amazonas promove mais uma edição do Turismo Social. Dessa vez o destino é o Rio de Janeiro, capital e Região dos Lagos. O pacote inclui passagens aéreas, translado, hospedagem, café da manhã, guias de turismo e muito mais! Os interessados devem entrar em contato com o setor de Turismo Social do Sesc Amazonas, pelo telefone: (92) 99607-9568.

(Foto: Divulgação / Assessoria)

Serão oito dias de passeio e excursão, conhecendo os principais pontos turísticos da cidade maravilhosa e as famosas praias da Região dos Lagos. O investimento por pessoa é de R$ 4.586,00 (Trabalhadores do Comércio / Dependentes / Idosos) e de R$ 4.950,00 para o público em geral. Este valor pode ser parcelado em até 12x no cartão de crédito.

A viagem tem início no dia 22/01 (sábado), saindo de Manaus (Aeroporto Internacional Eduardo Gomes) com destino ao Rio de Janeiro. Ainda no primeiro dia os turistas seguem viagem para a cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde ficarão até o dia 26/01 (quarta-feira).

Até o dia 30/01 (domingo), os participantes da excursão aproveitam a cidade do Rio de Janeiro, com hospedagem no Sesc Copacabana que fica a uma quadra da famosa Praia de Copacabana. Na capital, visitarão alguns pontos turísticos como o Corcovado, o Pão de Açúcar, o Maracanã, a Praça XV e o Boulevard Olímpico.

Turismo Social

O Sesc é o principal operador de turismo social do Brasil, realizando passeios e excursões para o país inteiro. Além de valores acessíveis, os serviços agregados como alimentação, guia de turismo e translado são diferenciais que garantem a qualidade do Turismo Social Sesc.

Além da rede de hospedagem, composta por mais de 30 hotéis, os roteiros elaborados contemplam não só pontos turísticos convencionais, mas promovem diferentes visões do País, passando por estâncias ecológicas, praias, serras, grandes cidades e centros históricos.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte