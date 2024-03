Aprender um novo idioma é essencial para quem está em busca de oportunidades no mercado de trabalho, pretende estudar em outro país ou aos que, simplesmente, desejam adquirir conhecimento. Por esse motivo, o Sesc Amazonas está com matrículas abertas para o curso de Inglês na Unidade Sesc Balneário.

Com turmas de segunda a sábado para alunos a partir de 7 anos, o curso contempla os níveis básico, intermediário e avançado. Para os que já possuem conhecimento no idioma, o Sesc oferece nivelamento gratuito.

O curso de Inglês do Sesc conta com professores altamente qualificados que, utilizando metodologias eficientes e materiais didáticos de qualidade, irão proporcionar um processo de aprendizagem de excelência aos alunos.

“Entendemos o quão essencial é saber um idioma, além do nativo, em diversas situações da vida e, mais do que oferecer um curso, o Sesc, por meio do programa Educação, proporciona o acesso ao conhecimento e promove o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos”, pontua a Diretora Regional do Sesc Amazonas, Adriana Nascimento.

O investimento é feito por módulo, a partir de R$524, podendo ser parcelado em 5 vezes nos cartões de crédito. As matrículas podem ser feitas nas Centrais de Relacionamento do Centro, na Rua Henrique Martins, nº427, ou Balneário, na Avenida Constantinopla, n°288, bairro Alvorada. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 92 98127-3967.