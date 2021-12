Avalie o post

Quem nunca recebeu ligações de telemarketing?Oferecendo produtos, empréstimos ou serviços que na maioria das vezes não foram solicitados. A tradutora Amanda Souza está cansada de ser interrompida em diversos momentos do dia.



Após consulta pública realizada pela Anatel sobre uma proposta que visava coibir esse tipo de situação foi definida a criação do código 0303 para ligações de telemarketing. Com este recurso os consumidores passam a ter o livre arbítrio de atender ou não tais chamadas. Como explica o Vinícius Karan, superintendente de Outorgas e Recursos a Prestação da Anatel.

Alguns aparelhos telefônicos já possuem tecnologias que conseguem identificar o nome da empresa que está ligando, mas agora os consumidores em geral poderão ser beneficiados, dando a oportunidade de querer ou não ouvir o serviço. O código 0303 será obrigatório e exclusivo. O consumidor poderá solicitar e bloquear as chamadas de telemarketing e utilizar meios tecnológicos para o uso fora das regras estabelecidas pela Anatel.// A norma já foi publicada no Diário Oficial da União e o prazo para implementação das regras é de 90 dias para as prestadoras de telefonia móvel e de 180 dias para as operadoras de telefonia fixa. Para o administrador Daniel Carvalho, a medida veio em boa hora.



Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil









Fonte