Cantor falou pela primeira vez sobre a agressão que sofreu durante um show no fim de semana, em Goiânia, Goiás

O cantor Brunno Henrique falou pela primeira vez sobre a agressão que sofreu durante um show no fim de semana, em Goiânia, Goiás. Por meio de vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira (29), o sertanejo contou detalhes sobre as imagens que viralizaram nas redes sociais.

(Foto: Reprodução / Instagram)

O músico foi atingido com um chute enquanto ainda estava no palco. Ele teria feito uma piada com a vitória do Palmeiras contra o Flamengo pela final da Libertadores.

“O vídeo já explica o que aconteceu, mas vou dar os detalhes. Isso aconteceu no sábado. A gente não repercutiu o vídeo, mas agora ele está tomando uma proporção, por isso vim aqui explicar. Muita gente mandando mensagem perguntando se estou bem. Estou bem, com um roxo na perna aqui, mas logo passa e está tudo beleza”, contou.

E completou: “Que esse cara vá se tratar porque a gente vive momento de ódio. Você sai para cantar, para levar alegria, cantar para as pessoas. Depois, quando voltei ao palco, ainda disse: ‘O próximo flamenguista que estiver bravo avisa para eu poder correr’. Nunca vou parar de brincar. Esse é o meu jeito. Se ele achou ruim, que nunca mais vá me ver cantar”.

Veja vídeo:

