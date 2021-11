Avalie o post

Ingestão de água, hidratação da pele e banhos mais curtos são algumas sugestões para o cuidado com a pele dos idosos

São Paulo – O tempo seco é um dos principais fatores externos que predispõem alterações na pele dos idosos, que já sofrem com a perda natural da hidratação e elasticidade do maior órgão do corpo humano. É natural que esse grupo etário apresente mais coceiras, causando micro lesões, já que a aparência da pele com o tempo se torna mais seca, tornando-a mais sujeita a machucados e infecções. Confira abaixo algumas dicas para cuidar da pele dos idosos.

Com o tempo, a pele dos idosos se torna mais seca, ficando mais sujeita a machucados e infecções (Foto: Freepik / Divulgação / Assessoria)

Éimportante lembrar que banhos muito quentes prejudicam a pele, pois a temperatura elevada pode causar queimaduras ou ressecamento. Prefira os mornos e de menor duração para não ficar tanto tempo exposto à água. O sabonete deve ser passado gentilmente sobre o corpo e evite produtos que tenham componentes que favorecem o ressecamento, como esfoliantes.

Aproveite para se hidratar logo após o banho, já que a pele absorve melhor a composição do produto quando os poros ainda estão abertos. Prefira hidratantes que não contenham nenhum tipo de fragrância, pois é possível que alguns cheiros irritem a pele ou causem alergias.

Faça da ingestão de água um hábito diário. Ela é um hidratante natural e previne complicações dos órgãos externos e internos e também diminui a sensação de inchaço causado pela retenção de líquidos. Além disso, a falta de água pode resultar em desidratação, pele ressecada e problemas nos rins.

