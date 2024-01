O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está ofertando 4.346 vagas para cursos gratuitos em Manaus. As inscrições seguem abertas até às 12h de segunda-feira (15) por meio de link do Google Forms.

As vagas ofertadas são destinadas a Pessoas Físicas (PF), autodeclaradas de baixa renda. As aulas serão realizadas nas modalidades de ensino presencial, semipresencial e 100% EaD, em horários variados, de fevereiro a maio de 2024.

Ao todo, 186 cursos serão oferecidos nas Escolas SENAI de Manaus, sendo 147 cursos de aperfeiçoamento e 39 de qualificação.

Para efetivação da matrícula, o Senai fará contato com os contemplados com a vaga do curso, por e-mail e/ou telefone informados no formulário de inscrição.

O edital com os prazos e procedimentos estabelecidos na chamada, assim como suas eventuais alterações e demais procedimentos, está disponível para consulta por meio das redes sociais do Senai Amazonas.

Vagas

Os cursos são para as unidades de Manaus. Na Escola Senai Ações Móveis e Comunitárias, na Avenida Rodrigo Otávio, 2394, há 624 vagas gratuitas, divididas em cursos de qualificação. Todos serão realizados de forma presencial.

Já a Escola Senai Antônio Simões, na Avenida Rodrigo Otávio, 2394), oferece 1.112 vagas gratuitas para os cursos de aperfeiçoamento. Também serão realizados de forma presencial.

Na Escola Demóstenes Travessa, na Avenida Rodrigo Otávio, 2829, estão sendo ofertadas 670 vagas, sendo 12 turmas com vagas para os cursos de qualificação.

Também estão sendo oferecidas 1.940 vagas gratuitas, na Escola Senai Waldemiro Lustoza, na Avenida Carvalho Leal, 555. No local, serão formadas 40 turmas com cursos de aperfeiçoamento e 21 turmas com cursos de qualificação, sendo 9 destas, oferecidas no formato EaD.

Confira a lista completa de cursos AQUI.