O senador Omar Aziz (PSD-AM) aproveitou o domingo de Páscoa (31) para acompanhar de perto o resultado dos investimentos da Bancada do Amazonas na cidade de Rio Preto da Eva, principalmente na área da assistência social. Em uma série de compromissos no município, o senador prestigiou a inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e das novas instalações do escritório da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), além de um encontro com produtores e artesãos locais.

O senador Omar, que em 2023 indicou aproximadamente R$ 50 milhões em emendas parlamentares para os municípios do Amazonas investirem na assistência social, ressaltou a relevância dessas ações. “Isso é uma obra importante, porque trata diretamente de uma atividade fim, é uma atividade em que você tem que cuidar das pessoas. E o mais importante numa administração são as pessoas”, destacou.

Omar ainda mencionou a importância dos investimentos na educação, citando o programa lançado pelo presidente Lula (PT). “Esse é o pensamento do presidente Lula, tanto é que agora ele lançou o Pé de Meia para jovens, para quem está no ensino médio. Isso é importante porque ajuda a família a manter o jovem na escola e não precisa sair para trabalhar. Ele vai ter esse recurso todo mês”, enfatizou o senador.

O programa citado por Omar visa auxiliar jovens a permanecerem na escola, somando-se ao Bolsa Família e outros programas do Governo Federal. O senador também aproveitou para destacar o compromisso da bancada federal em trabalhar pelo desenvolvimento de Rio Preto da Eva no Congresso Nacional.