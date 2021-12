Avalie o post

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado deve retomar, nesta terça-feira (7), a votação do Projeto de Lei (PL) 1.472/2021, que propõe alternativas para conter a alta nos preços dos combustíveis. Na semana passada, o projeto recebeu vista coletiva.

De acordo com o presidente da CAE, Otto Alencar (PSD-BA), o governo parece que não entende que não tem mais condições da população suportar o gás de cozinha a 10% do salário mínimo e a gasolina custando R$ 8.

Para o autor da proposta original, Rogerio Carvalho (PT-SE), a paridade internacional do preço dos derivados de petróleo adotada pela Petrobras garante lucros exorbitantes para grandes acionistas da empresa, mas impacta de forma significativa na inflação.

O PL 1472 determina que os preços internos praticados por produtores e importadores de gasolina, diesel e gás liquefeito de petróleo deverão ter como referência as cotações médias do mercado internacional.

Fonte: Agência Senado

Fotos: Agência Senado

