Nessa quarta-feira (1º), o Plenário do Senado aprovou, com 47 votos a favor, o nome de André Mendonça para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele já havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

De acordo com a relatoria da indicação na Comissão, senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), André Mendonça tem capacidade técnica para o cargo e que ninguém pode ser vetado por conta da questão religiosa.

A indicação de André ocorreu no dia 13 de julho e no dia 18 de agosto, a CCJ recebeu a mensagem oficial de indicação.

André Luiz de Almeida Mendonça nasceu em Santos (SP), no dia 27 de dezembro de 1972. Formado pela Faculdade de Direito de Bauru, tem também o título de doutor em Estado de Direito e Governança Global e mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Ocupou os cargos de chefe da Advocacia-Geral da União e ministro da Justiça no governo Bolsonaro.

Fonte: Agência Senado e Agência Brasil

