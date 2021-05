5 / 5 ( 1 voto )

A Secretária Municipal de Turismo de Barcelos, Rosangela Melgueiro, informou que a pasta articula ações para fomentar o turismo no município, um dos setores mais impactados pela pandemia de Covid-19. A secretária esteve na Sede da Amazonastur em Manaus no início do mês maio.

Na pauta, trataram sobre o Termo de Referência de uso do CAT e TFT; Solicitação formalmente um espaço ( CAT balcão de atendimento ao turista Aeroporto, para os serviços de informações turísticas do município, também para controle das taxas durante o fluxo Turístico, busca de cursos e oficina para profissionais que direta ou indiretamente atuam no trade Turístico de Barcelos; incentivar o Público feminino a prática da pesca desportiva, pois há demanda de pescadoras, público familiar tem crescido na temporada.

Rosangela informou ainda que a AMAZONASTUR quer registrar, reconhecer, BARCELOS enquanto turismo RESPONSÁVEL.

"Somos referência no Protocolo de Biossegurança durante pandemia para outros municípios que irão voltar ao turismo ( Parintins, por exemplo) que vai retornar com os cruzeiros. O Amazonastur solicitou o Plano de Biossegurança de Barcelos como referência a outros municípios." Finalizou a Secretária Municipal de Turismo de Barcelos.

POTENCIAL TURÍSTICO

A quase 400 quilômetros rio acima de Manaus, a cidade de Barcelos já foi a primeira capital provinciana do Amazonas. A cidade de 27,3 mil habitantes, banhada pelo rio Negro, recebe milhares de turistas na Temporada de turismo.

Barcelos é um dos três municípios indutores de turismo no Amazonas, movimenta a economia da cidade, com visitantes nacionais e de fora, desde a malha de transportes fluviais e aéreos à rede hoteleira da cidade. Empresários locais miram nos turistas a fim de proporcioná-los uma “experiência amazônica”, movimentando assim os setores da hotelaria, turismo e alimentação. Barcos hotel, lanchas, hotéis locais, fretamento de aeronaves e restaurantes estão entre os que podem movimentar a economia local durante as temporadas.