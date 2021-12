Avalie o post

O Secretário Municipal de Educação de Manaus, Pauderney Avelino, anunciou que vai realizar um processo seletivo para contratar 100 pedagogos ainda este ano e um concurso público em 2022 para contratação de professores do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano, além de pedagogos e profissionais do setor administrativo. “Estamos publicando hoje também o processo seletivo para mais 100 pedagogos e vamos fazer o concurso no ano que vem”, afirmou.



A informação foi divulgada durante a cerimônia de inauguração do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Lúcia Melo Ferreira Almeida, no bairro Novo Aleixo, zona Norte, nessa sexta-feira (03).

O nome da escola é em homenagem à esposa do Prefeito David Almeida, que morreu em dezembro de 2019 por causa de um câncer no fígado.

O complexo será uma escola de tempo integral e tem capacidade para atender 1.305 alunos, sendo 480 na modalidade de educação infantil e 825 do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. A escola é municipal, mas o Governador do Amazonas participou da inauguração.

O Prefeito de Manaus David Almeida também anunciou os valores dos abonos salariais aos professores da rede municipal para este mês de dezembro.

Para professores, a cada 20 horas de trabalho semanais, o valor do abono será de R$ 7.247 mil. Ou seja, se o professor cumpre 40 horas receberá R$ 14.500 e mais de R$ 21 mil, caso o professor cumpra 60 horas de trabalho por semana.

O abono também será pago aos servidores dos setores administrativos com R$ 6.522 por 20 horas trabalhadas, R$ 13 mil para 40 horas e R$ 19 mil para 60 horas.

O prefeito lembrou que este ano o orçamento da Prefeitura está R$ 2 bilhões menor, mas para o ano que vem serão R$ 2 bilhões a mais.

“O Governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura, está no repassando em convênios 580 milhões. Até terça-feira nós teremos mais 400 milhões do Banco do Brasil. Nós conseguimos emendas parlamentares federais vultosas que vou anunciar só terça-feira e também sinalização de recursos do Governo Federal”, disse o prefeito.

Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

Fonte