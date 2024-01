O técnico José Neto divulgou nesta segunda-feira, 8, a lista das jogadoras convocadas para representar a seleção brasileira feminina de basquete no Pré-Olímpico, que acontecerá de 8 a 11 de fevereiro, em Belém do Pará, no Brasil. Foram chamadas 15 atletas, sendo que cinco delas atuam fora do Brasil, e uma, Érika de Souza, está sem clube no momento. A veterana de 41 anos está em sua reta final com a seleção e tem como objetivo se aposentar após a Olimpíada de Paris-2024. No entanto, para alcançar esse objetivo, o Brasil precisa garantir sua vaga na competição. Em três jogos, contra Alemanha, Sérvia e Austrália, a Seleção vai em busca de uma das três vagas do grupo para a disputa da Olimpíada de Paris 2024. O técnico José Neto comentou sobre a trajetória da equipe até o momento: “Chegamos até aqui com excelência, após conquistar o título de campeões Sul-Americanos em 2022 e da AmeriCupW em 2023. Quero agradecer todo o empenho e disponibilidade de todas as jogadoras e da comissão técnica que participaram dessas competições, além do Pan de Santiago e da etapa de treinamento em Portugal”. O Brasil jogará contra a Austrália no dia 8 de fevereiro, contra a Sérvia no dia 10 de fevereiro e contra a Alemanha no dia 11 de fevereiro, sempre às 20 horas (horário de Brasília). Cada seleção enfrentará as outras apenas uma vez na fase de grupos. Confira as jogadora convocadas e que buscam uma vaga nos jogos de Paris 2024.

Débora Costa – SESI Araraquara

Alana Gonçalo – Sampaio Basquete

Carina Martins – Sampaio Basquete

Tainá Paixão – Samara-RUS

Isabela Ramona – Samara-RUS

Leila Zabani – Ituano

Vitória Marcelino – SESI Araraquara

Emanuely Oliveira – SESI Araraquara

Vanessa Sassá – Sampaio Basquete

Gabriela Sossô – SESI Araraquara

Damiris Dantas – Omanspor-TUR

Érika Souza

Stephanie Soares – Dallas Wings-EUA

Licinara Bispo – Unimed Campinas

Kamilla Soares – South Carolina-EUA