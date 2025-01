A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na última quarta-feira (22) que a Seleção Brasileira fará sua estreia em 2025 no Estádio Mané Garrincha, localizado em Brasília. O confronto será contra a Colômbia, marcado para o dia 20 de março, com início às 21h45. A escolha da capital federal se deu pela disponibilidade do estádio, que foi definido com 15 dias de antecedência, superando outras cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. O técnico Dorival Júnior e sua equipe têm boas recordações do Mané Garrincha, onde a seleção obteve uma vitória expressiva sobre o Peru, com um placar de 4 a 0, em outubro de 2024.

A CBF considerou diversas opções de estádios, mas a falta de disponibilidade dos clubes impediu a escolha de outras praças esportivas. Atualmente, a seleção brasileira se encontra na quinta posição das Eliminatórias, acumulando 18 pontos. A Colômbia, adversária do próximo jogo, está um ponto à frente, ocupando o quarto lugar. A Argentina lidera a competição com 25 pontos.

