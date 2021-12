Avalie o post

A Seleção Brasileira venceu o Chile por 2 a 0, nesta quarta-feira (1º/12), na Arena da Amazônia e tornou-se campeã do Torneio Internacional de Futebol Feminino. O Brasil encerrou sua participação com 100% de aproveitamento, 12 gols marcados e apenas dois sofridos.



O duelo começou com as duas seleções se estudando bastante. Passados os dez primeiros minutos, a Canarinho foi para cima e tomou as rédeas da partida. Aos 12, Kerolin deu bom passe para Ary Borges, que tentou a finalização de cobertura, mas mandou para fora. Na sequência, Duda e Marta também arriscaram para o Brasil. Ainda com mais presença ofensiva, a Seleção teve grande chance após cruzamento de Debinha, mas Kerolin testou sem muita força e viu a goleira chilena fazer a defesa.

Mais tarde, foi a vez de Debinha chegar com perigo em duas oportunidade. Na primeira tentativa, a camisa 9 não conseguiu aproveitar lançamento na área e, na segunda, depois de bela jogada da Rainha Marta, a atacante bateu cruzado rente à meta adversária. Antes do intervalo, a dupla brazuca voltou a aparecer, mas novamente a arqueira rival levou a melhor.

Se no primeiro tempo a Seleção Brasileira ficou no quase, na etapa complementar a equipe de Pia Sundhage precisou de apenas uma chance para abrir o marcador na Arena. Logo aos cinco minutos, Ary Borges recebeu lançamento na medida de Antônia, avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Kerolin completar para o fundo das redes. Em vantagem, o Brasil soube controlar o resultado e, nos minutos finais, Gio aproveitou um vacilo da defesa chilena, fez a roubada de bola e fechou a conta em Manaus, aos 38 minutos: 2 a 0.

Fonte: CBF

Foto: Roberto Carlos/Secom



